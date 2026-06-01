Kavak\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'un Kavak ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde cadde ve sokaklar adeta dereye dönüşürken, birçok noktada su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede özellikle merkez bölgelerde etkisini yoğun şekilde hissettiren yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, günlük hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Kavak ilçesinde bazı ana arterlerde rögarların taşmasıyla birlikte yolların su altında kaldığı görüldü. Vatandaşlar, olası risklere karşı güvenli noktalara geçerek yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yağışın ardından ekiplerin su tahliye çalışmaları ve saha kontrollerine başladığı öğrenildi. - SAMSUN