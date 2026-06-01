Kavak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kavak\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
01.06.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde sağanak yağış, ulaşımı aksattı ve günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde cadde ve sokaklar adeta dereye dönüşürken, birçok noktada su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede özellikle merkez bölgelerde etkisini yoğun şekilde hissettiren yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, günlük hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Kavak ilçesinde bazı ana arterlerde rögarların taşmasıyla birlikte yolların su altında kaldığı görüldü. Vatandaşlar, olası risklere karşı güvenli noktalara geçerek yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yağışın ardından ekiplerin su tahliye çalışmaları ve saha kontrollerine başladığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Ulaşım, Samsun, Kavak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kavak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:19:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kavak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.