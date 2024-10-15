Kayaşehir, 1 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayaşehir, 1 Milyon Turisti Ağırladı

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir, yılın ilk 9 ayında 1 milyon turist çekti. Nevşehir'de bulunan bu tarihi alan, 5 farklı medeniyetin izlerini taşıyor ve turizm açısından önemli bir merkez haline geldi.

15.10.2024 22:41
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Dünyanın en büyük yamaç yerleşkesine ziyaretçi akını

5 farklı medeniyete ev sahipliği yaptı

Kayaşehir 1 milyon turist ağırladı

NEVŞEHİR - Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi ve Nevşehir Kalesi Kapadokya bölgesinin önemli turizm destinasyonları arasında yerini almaya başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından "Kayaşehir" isminin verildiği dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini yılın ilk 9 ayında 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ederken özellikle fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu.

Nevşehir'de, 2014'teki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi "Kayaşehir" bölgedeki eski yerleşim alanlarının temizlenmesi sırasında ortaya çıkan arkeolojik kazılarda, dünyanın en büyük yerüstü yerleşim alanı bulunmuştu.

Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, 6'ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12'nci yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi, suyolları, kaya oyma mezarlar, tüneller, barınma mekanları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanları ortaya çıkarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, daha önce Kale olarak bilinen, yeni ismiyle Kayaşehir'in hem Nevşehir'de hem de Türkiye'de turizmin önemli destinasyon noktalarından bir tanesi olduğunu söyledi. Başkan Arı, "Bu şehrin makus tarihini değiştireceğine inandığımız bölgedeyiz. 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapan, beraberinde şehrin turizm açısından en önemli noktalardan birisi olacak kale bölgesiydi. Kale bölgesindeki çalışmaları 2019 yılından itibaren başlatmıştık. Hedefimiz 1 milyon turisti bu şehre getireceğiz demiştik. O gün hayal olarak görünenin bu gün gerçekleşmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarca turist otobüsü şehir merkezine gelerek Kayaşehir'i görme fırsatı buluyorlar. İnşallah bundan sonraki adımımız ile birlikte bu bölgede konaklamaları oluşturduğumuz andan itibaren şehrin ekonomisine katkı sağlayacak bir merkez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayaşehir, 1 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika

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