Kayı Aşiretinin 814 yıl önce Ahlat'tan Söğüt'e uzanan yolculuğunu bu çeşme simgeleyecek - Son Dakika

Kayı Aşiretinin 814 yıl önce Ahlat'tan Söğüt'e uzanan yolculuğunu bu çeşme simgeleyecek

BİLECİK Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin doğduğu topraklardan getirilen Ahlat taşından Şeyh Edebali Türbesi girişine bir çeşme yapıldı. Türbe ziyareti öncesi vatandaşlar çeşmeden su içmeye başladı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin dünürü Ertuğrul Gazi'nin doğduğu topraklardan gelen Ahlat taşından yapılan çeşme ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor. Şeyh Edebali Türbesi girişinde Ahlat taşından yapılan çeşmenin musluklarından suların akmaya başladığı anlatan Şeyh Edebali Türbesi valilik personeli Engin Beyce, "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizde Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali hazretlerinin meftun bulunduğu alanın hemen yan tarafına yaptırılmış olan çeşmenin taşları bir önceki valimiz Bilal Şentürk bey tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinden getirilmiştir. Çeşme şuan ki Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya tarafından yaptırılmış ve halkın hizmetine açılmıştır. Ahlat Selçuklunun İslam kubbesi, Osmanlı'nın ata şehri, Evliya Çelebinin 'Oğuz Taifesi Şehri' dediği memlekettir. Ahlat,Türk İslam kültüründen dolayı 'Kubbet-ül İslam' unvanını da almıştır. Tarihimizde de bildiğimiz gibi Ertuğrul Gazi'nin 1188 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğduğu ve 20'li yaşlarında da bu topraklara göç ettiği bilinmektedir. Kendisi 400 çadırla gelip Söğüt ilçemizde yurt edindiği şanlı Osmanlı Devleti'nin kurulmasında en büyük emeği olan kayı aşiretinin beyidir. Aslında çeşmenin getirilen taşlarının maneviyatı burada gizlidir. Ahlat'tan, Bilecik'e. Bizde valilerimiz adına diyoruz ki Ertuğrul Gazi'nin alın teri Şeyh Edebali Hazretleri'nin gözünün feri. Osman Gazi'nin atının ayak izlerinin bulunduğu Şanlı Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu güzide topraklardan Bilecik'ten, Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusu diye adlandırdığımız Ahlat'a, Ahlat halkına selam olsun" dedi.