Kayıtbay Camii'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Kayıtbay Camii'nin Restorasyonu Tamamlandı

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Kahire'deki Sultan Kayıtbay Camii, restorasyon sonrası yoğun ilgiyle yeniden açıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Cemaliye bölgesinde yükselen ve Memlük mimarisinin en nadide eserleri arasında gösterilen Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi, tamamlanan restorasyon projesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Memlük Sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 1472-1474 yılları arasında Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Cemaliye bölgesinde inşa ettirilen Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi, uygulanan kapsamlı yenileme işlemlerinin ardından kapılarını geçtiğimiz günlerde yeniden açmıştı. Yapının açılış töreni, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi ile ABD'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Silverman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ekim 2022'de başlatılıp Kasım 2024'te tamamlanan koruma ve onarım sürecinde, yapının dış cephe taş işçiliği ile simgeleşmiş kubbesi titizlikle elden geçirildi. İç ve dış yüzeylerde yürütülen derinlemesine temizlik çalışmaları sayesinde, mimari yapının özgün renkleri ile saklı kalmış detayları onlarca yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Fon destekli dev proje

ABD Büyükelçileri Kültürel Miras Koruma Fonu'nun finansmanıyla hayata geçirilen proje, Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi (SCA) ile ABD'nin Kahire Büyükelçiliği iş birliğinde yürütüldü. Teknik denetimi SCA tarafından sağlanan restorasyon uygulaması ise Archinos Mimarlık imzası taşıyor.

Sultan Kayıtbay'ın türbesine de ev sahipliği yapan ve vakfiyesinde medrese olarak nitelendirilen külliye, ablak tekniğiyle işlenmiş gösterişli taçkapısı, geometrik yıldız motifleriyle bezenmiş eşsiz kubbesi, ince taş oyma süslemeleri ile İslam sanatının en yetkin örneklerinden biri kabul ediliyor. Özellikle Mısır'da günümüze ulaşabilmiş nadir taş süslemeli kubbesiyle dikkat çeken tarihi eser, yapılan bu dokunuşlarla birlikte orijinal ihtişamına kavuşarak başkentin en çok ziyaret edilen kültür duraklarından biri haline geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayıtbay Camii'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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