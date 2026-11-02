Kaymakam Atam, Hisarcık'taki Eti Maden Gençlik Merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Atam, Hisarcık'taki Eti Maden Gençlik Merkezinde incelemede bulundu

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Kaymakam Atam, Hisarcık\'taki Eti Maden Gençlik Merkezinde incelemede bulundu
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Eti Maden Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlere yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Atam, merkezdeki sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri değerlendirip personele teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Eti Maden Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlere yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar'dan merkezde yürütülen çalışmalar ve gençlere yönelik projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Atam, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetleri değerlendirdi.

Gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmaların önemine dikkat çeken Atam, onların daha donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEti MadenHisarcıkGençlikKütahyaEğitimGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Atam, Hisarcık'taki Eti Maden Gençlik Merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika
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