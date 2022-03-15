Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri

15.03.2022 14:31
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Nasrettin Hoca çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Nasrettin Hoca çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki oyun, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünün usta öğretici ve kursiyerleri tarafından sahneye konuldu.

Melih Cevdet Avşaroğlu yönetimindeki oyun, 40 dakika sürdü.

Nasrettin Hoca ile karısı, eşeğin satılması, göle yoğurt mayalanması, Hoca ile Timur fıkralarının anlatıldığı oyunda çocuklar doyasıya eğlendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Tabip Odası işbirliği ile 14 Mart Tıp Bayramı Esat Kabaklı Konseri düzenledi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konseri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile doktor ile sağlık çalışanları izledi.

Konserde sanatçı Esat Kabaklı, sevilen parçalarını seslendirdi.

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Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri - Son Dakika


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