Kayseri'de düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği

Kayseri\'de düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kore Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği, Kayseri'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kore'nin dansları, müziği ve geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Öğrenciler, Korece ve Türkçe sunumlar yaparak ülkenin kültürünü sergiledi. Ayrıca, öğrenciler tarafından açılan stantlarda Kore'nin tanıtımı yapıldı.

07.05.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Kayseri'de üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliğinde ülkenin dansları ve müziği tanıtıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kore Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan araştırma görevlisi Candan Kadriye Giray, 19'uncusunu yaptıkları etkinlik için öğrencilerin büyük bir gayretle gösterileri hazırladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, etkinliği Korece ve Türkçe sundu.

Kore'nin yöresel (hanbok) kıyafetini giyen öğrenciler, yelpaze ve maske dansı ile ülkenin geleneksel danslarını sergiledi.

Geleneksel Kore müziklerini seslendiren öğrenciler, açtıkları stantlarda ülkenin tanıtımını da yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği - Son Dakika

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