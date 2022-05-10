Kayseri'de "Engelliler Sanat Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneğince (ASOS) Engelliler Haftası dolayısıyla Engelliler Sanat Festivali düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Kadir Can Gökalp, kendisinin 2008 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu engelli kaldığını anlattı.

Sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu ifade eden Gökalp, düzenledikleri etkinlikle engellilerin imkan verilirse neler yapabileceklerini ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise 35 yaşındayken motosiklet kazası geçirdiğini, ilk müdahale sayesinde hayata tutunduğunu, bu nedenle de ilk yardım eğitimlerini önemsediğini ve her kesime bu eğitimi verdiklerini belirtti.

Kazanın ardından 3 ay yoğun bakımda kaldığını ve bacaklarına protez takıldığını anlatan Benli, "O zaman engellilerin nasıl zor bir hayat yaşadıklarını gördüm. Çift bastonla geziyordum. İşin büyük kısmı beyinde bitiyor. Siz ne üretebilirim diye düşünüyorsanız fiziken ayağa kalkamasanız da zihnen ayağa kalkarsınız. Azmi elden bırakmamak gerekiyor. " diye konuştu.

Kızılay Engelsiz Kayseri Şubesi birim sorumluları da faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Festivalde özel çocuklar mehter ve ritim gösterisi sundu.

Etkinlik, bedensel engellilerin tiyatro gösterisi ve görme engelli halk ozanı Ayhan Eşen'in Türk halk müziği konseriyle sona erdi.