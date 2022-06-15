Kayseri'de hayırseverden diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı - Son Dakika
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Kayseri'de hayırseverden diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı

15.06.2022 13:04
Kayseri'de hayırseverden diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı

Kayseri'de tip 1 diyabet hastası 300 çocuğa Valilik ve belediye öncülüğünde hayırsever iş insanı Abdullah Keskinkılıç'ın katkılarıyla sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Kayseri'de tip 1 diyabet hastası 300 çocuğa Valilik ve belediye öncülüğünde hayırsever iş insanı Abdullah Keskinkılıç'ın katkılarıyla sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığındaki cihaz dağıtım programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, 10 yaşındaki diyabet hastası çocuğun sensörlü şeker ölçüm cihazıyla ilgili bir çalışma yapılmasını istediği yönünde kendisine mesaj attığını dile getirdi.

Çiçek, hayırsever iş insanı Keskinkılıç'a ziyaret sırasında konuyu açtığını ve hayırseverin cihazı karşılamayı taahhüt ettiğini aktardı.

Keskinkılıç'a ve belediye yetkililerine teşekkür eden Çiçek, "Bazen toplumdaki sayıları az olduğu için bazı kişilerin sorunları gözden kaçabiliyor. Bu hastalar büyük sıkıntı çekiyor. Her şey ekonomik değil, gece saat 03.00'te, 05.00'te uyanıyor. Çocuğumuzun eline diken batacak olsa canımızı vermeye hazırız. Anneler her gün çocuklarının geleceği için 6-7 kere parmaklarını iğneyle deliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetimiz bu konuyu tamamen gündemine aldı, yakın zamanda büyük bir müjdeyi açıklayacağını biliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal içerikli böyle bir proje gündeme geldiğinde Kayseri'de hiç kimsenin sorumluluktan kaçmadığını ve gerekeni yaptığını ifade etti.

Hayırsever iş insanı Keskinkılıç ise valilik ziyareti sırasında diyabet hastalarının bu talebinden haberdar olduğunu, bugüne kadar bilgi sahibi olmadığına üzüldüğünü dile getirdi.

Diyabet hastalarının bu ihtiyacının artık giderileceğini ifade eden Keskinkılıç, "Siz hiç merak etmeyin, bu ihtiyacınız sonsuza kadar Kayseri tarafından temin edilecek, siz rahatınıza bakın. Keşke daha önce haberimiz olsaydı." dedi.

Diyabet hastası çocuğu adına konuşan Ayşegül Albayrak ise tip 1 diyabet hastası çocukların ve ailelerinin yaşadıkları zorlukları anlattı.

Şeker ölçümü için saat 03.00'te diyabet hastası çocukların parmağını iğne ile deldiklerini aktaran Albayrak, "Sorsanız, kimse kıyamaz yavrusuna, can verir acı veremez. Azıcık maddi gücü olan sensör cihazı alır, can yakmadan koldan sürekli ölçer kan şekerini. Geriye yılda yapılacak 1500 rutin insülin iğnesinin acısı kalır. Katkılarından dolayı hayırseverimiz başta olmak üzere Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk etapta 300 çocuğa ulaştırılacak sensörlü şeker ölçüm cihazlarının dağıtımı yapıldı.

Talep doğrultusunda kentteki tüm çocuk diyabet hastalarına cihazın ulaştırılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Keskinkılıç, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de hayırseverden diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı - Son Dakika

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