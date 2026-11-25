Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5. ve 6. sınıflar için tavsiye edilen kitaplardan "101 Deyim 101 Öykü" kitabındaki deyimleri anlatan resimleri tişörtlere çizdi.

Kadir Has Ortaokulunun Türkçe zümresince hazırlanan proje kapsamında, yazar Süleyman Bulut'un yazdığı kitabı okuyan öğrenciler, seçtikleri bir deyimi beyaz tişört üzerine hayal güçlerini kullanarak çizip yazdı.

Bu kapsamda, "Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye", "Balık kavağa çıkınca", "Ağzı ateş püskürmek,", "Kazın ayağı öyle değil", "Çizmeyi aşmak" gibi birçok deyim tişörtlerde yerini aldı.

Deyimlerin Türkçeye kattığı zenginliğin ve derinliğin öğrenilmesini amaçlayan proje çerçevesinde hazırlanan tişörtler gün boyunca çocuklar tarafından giyildi.

Öte yandan okul yönetimi, "101 Deyim 101 Öykü" kitabının yazarı Süleyman Bulut'u öğrencilerle buluşturdu.

Yanlarında getirdikleri kitabı imzalatan öğrenciler, yazarla sohbet etme fırsatı da buldu.