Kayseri'nin Talas ilçesinde tarihi sarnıç ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'nin Talas ilçesinde tarihi sarnıç ziyarete açıldı

Kayseri\'nin Talas ilçesinde tarihi sarnıç ziyarete açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde restorasyonu tamamlanan kayadan oyma tarihi sarnıç, 'Talas Su Medeniyetleri Galerisi' adıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Atıl vaziyetteki sarnıç, Talas Belediyesince restore edilerek 'Talas Su Medeniyetleri Galerisi' olarak ziyarete açıldı. Kayadan oyma sarnıçta sergilenen eski kaplar, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Galeri, mart ayından nisanın sonuna kadar 58 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

02.05.2024 11:41
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, restorasyonu tamamlanan kayadan oyma tarihi sarnıç, "Talas Su Medeniyetleri Galerisi" adıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Atıl vaziyetteki sarnıç, Talas Belediyesince ???????dokusuna uygun şekilde restore edilerek 19 Mart'ta "Talas Su Medeniyetleri Galerisi" olarak ziyarete açıldı.

Kayadan oyma sarnıçta sergilenen eski ibrik, güğüm, matara ve sürahi gibi kaplar, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, suyun önemini yansıtmak için böyle bir galeri açtıklarını söyledi.

"Talas Su Medeniyetleri Galerisi" olarak açtıkları su sarnıcının binlerce yıllık bir geleneği yansıttığını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Burada 900 metreküplük bir su alanı var. 1850'li yıllarda ilk defa tadilat görmüş. O yıllardan bugüne kadar da su deposu görevi yapmış. Ali Dağı ve Erciyes'ten gelen 37 kilometrelik bir arkla beraber bütünlük teşkil ediyor. Daha sonraları evlere su şebekesi döşendiği zaman burası atıl durumda kalmış. Bu bölge belediyemizin tapulu, gayrimenkulü olmasına rağmen böyle bir mekan olduğunu bilmiyorduk. Burası çok bakımsız, bir de haberimiz olmayan bir yerdi. Bize buranın yerlisi, güzel insan Celalettin Karakılıç tavsiye edince restorasyonu yaptırdık."

"58 bin kişi gezdi"

Galerinin açılması için büyük emek harcandığını anlatan Yalçın, "Burada maşrapadan güğüme, mataradan ibriğe kadar her türlü malzeme mevcut. İnsanlar anne ve babalarının kullandıkları eşyaları burada görünce zaman tüneline giriyor. Burası toplam 1000 metrekare kadar alana sahip. Yeni nesillere eskiyle bağ kurmaları için güzel bir mekanı hizmete sunmaya gayret ettik. Su müzesini yaptığımız mart ayından nisanın sonuna kadar 58 bin kişi gezdi." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mahmut Gür, alışık olmadıkları bir mekanı ziyaret ettiklerini ve "Talas Su Medeniyetleri Galerisi"ni çok beğendiğini dile getirdi.

Galeride su tarihinin güzel anlatıldığını ifade eden Gür, eski objeleri burada gördüklerini belirtti.

Gazel Oğuzhan ise Kayseri'de böyle bir yerin açılmış olmasının ziyaretçiler için güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'nin Talas ilçesinde tarihi sarnıç ziyarete açıldı - Son Dakika

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