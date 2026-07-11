Kayseri'de Tavla Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Tavla Turnuvası Düzenlendi

Kayseri\'de Tavla Turnuvası Düzenlendi
11.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, tavla turnuvasında Canan Bayram şampiyon oldu. Ödüller verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından tavla turnuvası düzenlendi.

Cemiyetin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda basın mensubu katıldı.

Eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, finale Canan Bayram, Yüksel Yıkılmaz ve Olcay Düzgün çıktı.

Canan Bayram'ın turnuva şampiyonu olduğu müsabakada dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Kösedağ, cemiyet olarak yalnızca mesleki faaliyetlerle değil, sosyal etkinliklerle de üyelerini bir araya getirmeye önem verdiklerini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla meslektaşları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kösedağ, "Aynı zamanda yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan basın mensuplarımızın bir nebze olsun meslek stresinden uzaklaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün burada kazanan sadece dereceye giren arkadaşlarımız değil, dostluk ve dayanışma ruhu olmuştur. Önümüzdeki süreçte de üyelerimize yönelik benzer sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara ağırlık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Tavla Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Eskişehir’de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Filenin Sultanları, karar setinde ABD’ye mağlup oldu Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu
Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 10:33:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Tavla Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.