Melikgazi'de Salça Kaynatma Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Melikgazi'de Salça Kaynatma Etkinliği

Melikgazi\'de Salça Kaynatma Etkinliği

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen salça kaynatma etkinliği sayesinde vatandaşlar, kışlık salçalarını hazırlarken bir yandan da yeni dostluklar kuruyor. Belediye tarafından tahsis edilen alanlarda ücretsiz olarak salça yapma imkanı sunulan vatandaşlar, birlikte yemek yiyerek ve çay içerek keyifli vakit geçiriyor. Etkinlik sayesinde sosyal ve kültürel bir ortam oluşturulurken, toplamda 15 bin kişiye hizmet veriliyor.

06.09.2024 12:46
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, belediyenin oluşturduğu alanlarda kışlık salçalarını kaynatan vatandaşlar, bir yandan da yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Melikgazi Belediyesi, 7 yıldır vatandaşların sosyal hayatlarını zenginleştirmek ve geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla Belsin Kocatepe Mahallesi, Eskişehir Bağları ve Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda salça kaynatma etkinliği düzenleniyor.

Salça kaynatmak isteyenler belediyeden randevu alarak kazan, kürek, tuz ve domateslerin yıkanıp çekilmesi gibi işlemlerini ücretsiz yaptırıyor, belirlenen alanlarda geleneksel yöntemlerle kışlık salçalarını hazırlıyor.

Köz ateşinde yaptıkları yiyecekleri birbirlerine ikram eden aileler, odun ateşinde semaverde demledikleri çayla da günün yorgunluğunu atıyor.

"Sosyal ve kültürel faaliyet oluyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, vatandaşların mağduriyetini önlemek için özel tahsis edilen alanlarda salça kaynatma ortamı hazırladıklarını söyledi.

İsteyenlerin randevu alarak 50 bakır kazanda salça kaynattığını, 24 saat açık olan alanlarda 3 vardiya şeklinde 150 kişinin çalıştığını anlatan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Patlıcan, biber ve patates közlüyorlar, salçalarını yapıyorlar. Kışlık hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bunların ötesinde daha güzel bir şey var. Burada vatandaşların iletişimi güçleniyor. Çocuklar ve gençler internet ortamından çıkıp, burada aileleriyle piknik havasında zaman geçiriyorlar. Burada samimiyet yakalayıp, aile ortamında dost olanlar var. Buralar birlik ve beraberliğimizi güçlendiren sosyal ve kültürel bir alana dönüştü. Şu anda 3 bin 500 aileyi geçmiş durumdayız. Toplam 15 bin kişiye ulaşacak bir hizmet oldu. Hem sosyal ve kültürel faaliyet oluyor hem de geleneğimiz devam ediyor."

Kent sakinlerinden Dudu Cihan da ev salçasının daha güzel ve temiz olduğunu, hazır salçayı tercih etmediğini dile getirdi.

Salça yaparken yeni dostluklar edindiklerini vurgulayan Cihan, "Önceden köylerimizde yapıyorduk ama binaların arasında yapılmadığı için burada yapmak daha hoşumuza gidiyor. Burada birlik ve beraberlik var. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz. Komşularımızla beraber geliyoruz. Neşeli bir ortamımız oluyor. Güzel insanlarla karşılaşıyoruz." dedi.

Nurhan Emmi ise salça yapmanın yorucu bir iş olduğunu belirterek, "Gelecek yıl yine burada olacağız. Ortamımız çok güzel, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar ediniyoruz. Hava da çok güzel. 100 kilo domates aldık. O da bize bir yıl yetecek. Salçayı bidonlara koyuyoruz ve 100 kilogram domatesten 4 bidon umuyoruz." diye konuştu.

"Dostluğumuzu ve arkadaşlığımızı da kaynatıyoruz"

Fuat Cihan da alandakilerle sohbet ederek salçalarını kaynattıklarını söyledi.

Güzel bir ortamın olduğunu aktaran Cihan, "Her ilçeden gelen vatandaşlar burada arkadaşlık, dostluk edinebiliyor. Salçalarımızın yanında dostluğumuzu ve arkadaşlığımızı da kaynatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Melikgazi'de Salça Kaynatma Etkinliği - Son Dakika

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