Kayseri Kalesi'ndeki Arkeoloji Müzesi Ziyaretçilerini Zamanda Yolculuğa Çıkarıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri Kalesi'ndeki Arkeoloji Müzesi Ziyaretçilerini Zamanda Yolculuğa Çıkarıyor

Kayseri Kalesi\'ndeki Arkeoloji Müzesi Ziyaretçilerini Zamanda Yolculuğa Çıkarıyor

Kayseri Kalesi'nin içinde yer alan Arkeoloji Müzesi, çeşitli medeniyetlere ait 1939 eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Müzede, heykeller, çocuk mumyaları, kil tabletler, sikkeler, anıt mezarlar, gözyaşı şişeleri, süs eşyaları gibi binlerce eser bulunuyor. Müze, Kayseri'nin 7 bin yıllık tarihine ışık tutuyor ve ziyaretçilere ilham vererek bu medeniyetin günümüzde de devam etmesini amaçlıyor.

23.05.2024 12:37
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Kayseri Kalesi'nin içinde yer alan Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli medeniyetlere ait 1939 eser ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Gültepe Mahallesi'nde 1969 yılından bu yana hizmet veren Arkeoloji Müzesi, Kayseri Kalesi'nin restorasyon çalışması tamamlanınca kale içinde belirlenen bölümde 19 Ekim 2019'da açıldı.

İçerisinde farklı dönemlere ait heykeller, çocuk mumyaları, kil tabletler, sikkeler, anıt mezarlar, gözyaşı şişeleri, küpler, süs eşyaları, pişmiş topraktan yapılan eşyalara kadar binlerce eser bulunan müze, tarihe ışık tutuyor.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine, Kayseri'nin Anadolu'da 7 bin yıllık tarihe sahip kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Müzede kentin hemen her evresindeki döneme ait eserlerin bulunduğunu anlatan Yıldız, milattan önce 5 bin 500'den Osmanlı'ya kadar dönemin eserlerini müzede görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Yıldız, müzede 1939 eserin sergilendiğini, 38 bininin de müze müdürlüğü envanterinde kayıtlı olduğunu belirtti.

Müzedeki eserlerin hepsinin birbirinden değerli olduğuna dikkati çeken Yıldız, geç Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan dönemleri kapsayan eserleri müzede görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Arkeoloji Müzesi'nde 7 bin yıllık önemli örnekleri sergilediklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Buradaki örnekleri gören ziyaretçiler ve çocukların ilham almalarını, tarihten gelen bu medeniyetin günümüzde de devam ettirilmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaçla bilim adamlarımız birçok müzemizde araştırmalar gerçekleştirmekte. Yine benzer şekilde şehrimizde kazılar yoluyla uzun yıllardır toprak altında kalmış kadim medeniyetlerin bilimsel verilerinin ortaya çıkarıldığını görmekteyiz."

Yıldız, uzun zamandır teşhir edilmeyen çocuk mumyalarının da Müzeler Haftası'nda ziyarete açık olduğunu dile getirdi.

Müzeyi yılın ilk 4 ayında yaklaşık 14 bin kişi gezdi

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Kayseri Kalesi'nin önemini anlatan Yıldız, Bizans, Danişmentliler, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi önemli medeniyetlerin eserlerinin kaledeki müzede muhafaza edildiğini söyledi.

Yıldız, müzeyi yılın ilk 4 ayında yaklaşık 14 bin kişinin gezdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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