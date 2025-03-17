Kayserililer 6 bin yıllık tarihi Arkeoloji Müzesi'nden öğreniyor

Kayseri Arkeoloji Müzesi yaklaşık 200 bin kişi ağırladı

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız:

"Milyonlarca yıl önce dahi tabiat ve kültür varlıklarıyla yoğurulmuş bir kente sahibiz"

KAYSERİ - Tarih öncesi ve sonrasında büyük önemli gelişmelerle sahne olan ve 'Açık Hava Müzesi' olarak tabir edilen Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi, tarihi öğrenmek isteyenlerin uğrak mekanı oldu. Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Arkeoloji Müzesi 2024 yılında 186 bin misafir ağırladı.

2019 yılında Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan yeni hizmet binasıyla vatandaşlara hizmet veren Arkeoloji Müzesi hakkında bilgiler veren Müze Müdürü Gökhan Yıldız; "Kayseri Müze Müdürlüğü 1929 yılından beri şehrimize ve ülkemize hizmet eden kurumlardandır. İlk olarak tarihi müze binamız Hunat Hatun Medresesi'nde teşkil etilmiş, daha sonra Gültepe Mahallesi'nde bulunan Arkeoloji Müzesi ile çeşitlendirilmiş ve içerisinde bulunduğumuz 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış töreniyle ziyaretçilerimizin resmi olarak kullanımına sunulan Arkeoloji Müzemizin yeni binasıyla birlikte son ve modern halini almıştır. Kayseri Arkeoloji Müzemiz 2013 yılında bakanlığımız ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin müşterek imzaladığı protokol kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hibe edilmiştir. 13 adet sergi salonumuzda Kayserimizin 6 bin yıllık kültür birikimine dair en önemli eserlerini gelen ziyaretçilerimize sunmaktayız. Kalkolitik Dönem'den başlayan bu tarih yolculuğu Geç Osmanlı Dönemi'nde içerisinde bulunduğumuz İç Kale'nin kazılarından elde edilen kültür varlıklarının da bulunduğu Osmanlı Salonu'yla son bulmaktadır" dedi.

Bin 900 eser sergileniyor

Envanterlerinde 38 bine yakın eserin bulunduğunu kaydeden Yıldız; "Arkeoloji Müzemizde yaklaşık bin 900 adet teşhirde eserimiz mevcut. Tabi tüm envanterimizde ise şehrimizin plakasına yaklaştık; yaklaşık 38 bin adet eserimiz mevcuttur. Müzecilik aslında daha çok eser sayısını ziyaretçiyle buluşturmaktan ziyade eserlerin ne dönemden kullanıldığını, onu kullanan insanın hangi duygu ve düşünceyle ürettiğini ziyaretçiye anlatmak şeklinde gelişmiştir. Şanslıyız ki ilimizdeki tüm müzeler yeni nesil müzecilik kavramı kapsamında teşhirlerini oluşturmuş ve ziyaretçilerine hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Kazanımlarla dolu bir yılı geride bıraktık"

2024 yılının kendileri için kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu ve ziyaretçi sayılarının 200 bine yaklaştığını aktaran Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız; "2024 yılı; değerli misafirlerimizin ören yerlerimizi yoğunluklu olarak ziyaret ettiği, bizler için kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Tüm Anadolu coğrafyasında olduğu gibi kadim bir geçmişe sahip adeta beşiği konumundaki ilimizin jeopolitik konumu istikametinde çağlar boyunca, hatta insanlık var olmadan önce fosil kazılarındaki buluntularımızdan gördüğümüz gibi milyonlarca yıl önce dahi tabiat ve kültür varlıklarıyla yoğurulmuş bir kente sahibiz. Yaklaşık 7 bin yıllık coğrafyanın birçok medeniyeti günümüze adeta hediye etmiş. Bizler de yeni nesil insanlar olarak gelecek nesillere aktarmak adına hareket ettik. Müze müdürlüğümüz olarak satılan bilet, müze kart ve ücretsiz ziyaretçilerimizle birlikte 186 bin sayısına ulaştık. Sayı olarak artıştan memnunuz, 2025 yılında da ziyaretçi sayımızı artırmak için tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.