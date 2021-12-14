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Kazakistan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine 200'den fazla edebi eser hediye etti - Son Dakika

Kazakistan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine 200'den fazla edebi eser hediye etti

14.12.2021 14:57
Kazakistan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine 200'den fazla edebi eser hediye etti

Kazakistan, aralarında Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bir eserinin de bulunduğu Kazak edebiyatından 200'den fazla eseri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine hediye etti.

Kazakistan, aralarında Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bir eserinin de bulunduğu Kazak edebiyatından 200'den fazla eseri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine hediye etti.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı etkinlikleri kapsamında, Kazakistan'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 200'den fazla edebi eserinin takdimi için tören düzenlendi. Törene Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Milli Akademik Kütüphane Başkanı Umutkan Munalbaeva ve Cumhurbaşkanlğı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile davetliler katıldı.

Saparbekuly, törende yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın birkaç yıl önce manevi yenilenme projesi başlattığını ve bu kapsamda ulusal değerleri koruyarak kültürel kimliği canlandırma ve toplumun kültürel seviyesini yükseltmeyi amaçladığını kaydetti.

Uluslararası ilişkiler bakımından devletler arasındaki kültürel, sanat alanında ve edebi ilişkilerin hep öncelikli olduğunu zira bu değerlerin iki ülke halkının birbirlerini derinden tanımalarında en önemli araç olduğunu kaydeden Saparbekuly şu ifadeleri kullandı:

"Hele ki bu devletler ortak tarihi ve kültürel köklere sahip ülkeler ise iş birliğinin önemi daha da artmaktadır. Kültür ve kimlik konusunu Kazakistan- Türkiye ilişkilerinin temeli olarak nitelendirebiliriz. İki ülke arasındaki ilişkilere stratejik boyut kazandıran en önemli unsur manevi ilişkilerimizdir."

Saparbekuly, kültür ve kimlik konusunun Kazakistan ve Türkiye'yi stratejik ortak haline getirdiğini aktararak "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine teslim edilecek olan kitapların Kazakistan ve Türkiye arasındaki edebi ve insani ilişkilerin güçlenmesine ve Kazak ve Türk halkları arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sunacağından eminim." diye konuştu.

Kazakistan Milli Akademik Kütüphane Başkanı Umutkan Munalbaeva da söz konusu kitapları Türkiye'ye sunmayı kendileri için önemli bir vazife olarak gördüklerini belirterek "Hedef ve dileğimiz Türkçe konuşan ülkelerin birliği bozulmadan kardeş Türk halklarının edebiyatı ve kültürü daim olsun." dedi.

Konuşmaların ardından kitaplar teslim edildi.

cumhurbaşkanı, Kazakistan, Türkiye, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kazakistan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine 200'den fazla edebi eser hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine 200'den fazla edebi eser hediye etti - Son Dakika
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