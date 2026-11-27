Kazakistan'da Chaplin Sineması'nda düzenlenen törenle Türk Film Günleri etkinliği başladı; Kazak halkı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da MEGA Silk Way Alışveriş Merkezi'nde yer alan Chaplin Sineması'nda düzenlenen törenle Türk Film Günleri etkinliği başladı. Etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğe, "Çukur", "Diriliş: Ertuğrul" ve "Hercai" dizilerinin oyuncularını görmek isteyen hayranların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Kırmızı halı geçişi sırasında sinema salonunun önünde toplanan yüzlerce sinemasever, sevdikleri Türk oyuncuları yakından görmek ve bu anları cep telefonlarıyla kaydetmek için alanı doldurdu. Kırmızı halıda Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir ile yönetmenler Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve Aydın Sarman ve senarist Pınar Yağcıoğlu sinemaseverlerle buluştu. Geleneksel Kazak kıyafetleri giyen müzisyenler de konukları milli çalgılarla seslendirdikleri ezgilerle karşıladı.

Açılış "Diğerkam" ile yapıldı

Türk Film Günleri, kasım ayında Türkiye'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31'de gösterilen çevre temalı kısa film "Diğerkam" ile başladı. Senaryosu Pınar Yağcıoğlu tarafından yazılan ve yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı filmin başrollerini Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök paylaşıyor. Çekimlerinde çevre dostu üretim standartlarının temel alındığı film, insanın çevreyle ilişkisini ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları ele alıyor. Ardından 99. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olan ve Tunç Davut'un yönettiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterildi.

Gösterimler 30 Kasım'a kadar sürecek

Dün başlayan ve beş gün sürecek etkinlik çerçevesinde Kazakistanlı izleyiciler, altı Türk filmini Kazakça altyazıyla ve ücretsiz olarak izleyebilecek. 27 Kasım'da 14. Boğaziçi Film Festivali'nde dört ödül kazanan "Beklenti", 28 Kasım'da komedi filmi "Mutluyuz Mu?", 29 Kasım'da ise animasyon filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" gösterilecek. Türk Film Günleri, 30 Kasım'da Yüksel Aksu'nun yönettiği "Bak Postacı Geliyor" filmiyle sona erecek.