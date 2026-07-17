KBÜ Belgeselleri Festivalde Finale Kaldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya", "AFK" ve "Ahraz" belgeselleri, 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finale kaldı.

Karabük Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı festivalde finale kalan üç belgesel, ekim ayında Ankara'da düzenlenecek gala ve ödül töreninde izleyiciyle buluşacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Türkiye, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Türkmenistan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya", "AFK" ve "Ahraz" adlı belgesel filmler yüzlerce film arasından finale kalma başarısı gösterdi.

"Sarı Kanarya" belgeselinin yönetmenliğini Melike Kaya üstlenirken, film ekibinde Zübeyde Okuyan, Buse Doruk, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç ve Beyzanur Ergül yer aldı.

"AFK" belgeselinin yönetmenliğini Yusuf İzzettin Gürbüz ve Kenan Kuliev üstlenirken, ekipte Berat Aktoğ, Kevser Poyraz, Sueda Yıldırım ve Aleyna Gülserdi görev aldı.

"Ahraz" belgeselinin yönetmenliğini Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel üstlenirken, film ekibinde Hediye Aras, Kardelen Karaduman ve Azra Çakır yer aldı.

"Sarı Kanarya" ve "Ahraz" belgesellerinin danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten, "AFK" belgeselinin danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yürüttü.

Festival kapsamında finalist filmlerin gösterimleri ile gala ve ödül töreni, 7-9 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ödül alan yapımlar, "10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival" sloganıyla Türk dünyasının farklı ülkelerinde gösterime sunulacak ve çevrim içi platformlarda izleyiciyle buluşacak. - KARABÜK