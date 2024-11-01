KBÜ'de 101. Yıl Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

KBÜ'de 101. Yıl Sergisi Açıldı

KBÜ\'de 101. Yıl Sergisi Açıldı

Karabük Üniversitesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla '100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi' açıldı.

01.11.2024 10:46
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla "100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde, Prof. Ruhi Konak küratörlüğünde ve 14 üniversitenin işbirliğiyle açılan sergide, 44 eser yer aldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, serginin üniversiteye katkı sağlayacağını belirtti.

Serginin, sanatçılar arasında etkileşim oluşturacağını vurgulayan Karaş, "Serginin üniversitemiz ve tüm sanat camiası için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şerife Soylu tarafından koordine edilen sergi, çeşitli disiplinlerdeki yaratıcı çalışmaları bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir bakış açısı sunmayı ve şehirlerarası sanatsal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Törene, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Erten, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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