KBÜ\'de "Masal Gecesi" oyunu sahnelendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen, KBÜ Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan "Masal Gecesi" tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı.

Yönetmenliğini Beyza Korkmaz'ın yaptığı oyunu, KBÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri Beyza Korkmaz, Ayşen Özer, Buket Çakıcıer, Serden Şahin, Furkan Kütük, İbrahim Çeltik, Ali Abdullah Ekinci, Enes Yıldız, Erkan Bolat, Alperen Küçükyılmaz, Furkan Sivri, Kadir Siraç Karakaya ve Arda Can Şen sergiledi.

İki perdelik oyunu, akademik ve idari personel ile öğrenciler izledi.