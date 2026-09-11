KBÜ\'nün iki belgeseli Antakya Film Festivali\'nde finale kaldı, Safranbolu köyleri yarışacak

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) katkılarıyla hazırlanan "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri" ile öğrencilerin çektiği "Gün Hep Gece" adlı belgeseller, 14. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde finalist oldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un gönüllü yönetmenliğini üstlendiği "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri" ile üniversite öğrencilerinin hazırladığı "Gün Hep Gece" adlı belgeseller, festivalde farklı kategorilerde finale kaldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES kapsamında desteklenen "Safranbolu'nun Köyleri Kayıt Altına Alınarak Geleceğe Taşınıyor" projesi doğrultusunda hazırlanan "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri", Uluslararası Belgesel Kısa Film kategorisinde yarışacak.

Belgeselde Safranbolu'nun 60 köyü kültürel, tarihi, coğrafi ve mimari yönleriyle ele alınırken, çekimlerle bölgenin kültürel mirasına ve köy yaşamına ilişkin görsel arşiv oluşturulması amaçlandı.

Filmin yapımcılığını Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Şehirli üstlenirken, Karabük Üniversitesi öğrencileri saha çalışmalarına katıldı. Görüntü yönetmenliği ve kurgu çalışmalarını öğrenci Mustafa Kağan İslamoğlu yürüttü.

Festivalde KBÜ'nin diğer yapımı "Gün Hep Gece" de Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca kategorisinde finalist oldu. Öğrenciler Melisa Yıldız, Sümeyye Erdoğan, Yağmur Kaya, Senanur Gündüz, Berat Aktoğ ve Kenan Kuliev tarafından hazırlanan belgesel, Zonguldak'ta yaşayan maden işçilerinin zorlu yaşam şartlarını konu alıyor.

İki belgeselin aynı festivalde finalist olması, Karabük Üniversitesinin öğrencileri uygulamalı üretim süreçleriyle buluşturan çalışmalarının yanı sıra kültürel miras ve toplumsal konulara yönelik üretimlerinin farklı platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sağlıyor.