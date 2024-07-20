Keçiören Belediyesi vatandaşlara aşure ve lokma dağıttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Keçiören Belediyesi vatandaşlara aşure ve lokma dağıttı

Keçiören Belediyesi ile 18 Alevi derneği ilçe meydanında vatandaşlara aşure ve lokma ikram etti. Etkinlikte birçok sanatçı da sahne aldı.

20.07.2024 20:32
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Keçiören Belediyesi vatandaşlara aşure ve lokma dağıttı

ANKARA - Keçiören Belediyesi ile 18 Alevi derneği ilçe meydanında vatandaşlara aşure ve lokma ikram etti.

Keçiören Belediyesi ile 18 Alevi derneği "Gelin Canlar Bir Olalım" adında etkinlik düzenledi. Etkinlikte, ilçe meydanında vatandaşlara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma ikram edildi. Etkinlikte birçok sanatçı da sahne alırken, çeşitli türküler söylendi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada, Muharrem ayında oruç tutulmasına ilişkin, "Sadece fiziksel bir açlık değil, aynı zamanda manevi bir arınma, sabır ve metanetin de sembolüdür. Bu dönemde oruç tutarak bizler de nefsimizi terbiye eder, hayatın hak ve adaletteki önemini bir daha hatırlatır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, "İnsanlık açısından trajik ama tarihi öneme sahip bir olayı anmak üzere aşuremizi paylaşıyoruz. 680 yılında sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hüseyin ve onun ailesinden 72 kişi katledilmiştir. Sevgili canlar Kerbela katliamı herhangi bir katliama benzemez. Hazreti Hüseyin ve masum çocuklar susuz bırakılmış, sonra da katledilmişlerdir. İslam tarihi o güne kadar ne de o günden sonra böyle bir vahşet görmemişti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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