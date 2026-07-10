Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde şenlik kapsamında "Yaşayan Kütüphane Söyleşisi" gerçekleştirildi.
Osman Torun'un moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Ahmet Ataman, Kemaliye'nin kent kültürü, gündelik yaşamı, gelenekleri ve toplumsal hafızasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programda, Eğin'in kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Kültür Sanat › Kemaliye'de Yaşayan Kütüphane Söyleşisi - Son Dakika
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