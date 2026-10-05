Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu\'nu turizme kazandırmak için inceledi

Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kemaliye'de Apçağa ve Sırakonak köylerini bağlayan tarihi Dostluk Yolu turizm için incelendi. Kaymakam Emirhan Arıkan'ın katıldığı yürüyüşte yolun durumu ve kullanım koşulları değerlendirildi, ardından Sırakonak köyünde muhtardan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Apçağa ve Sırakonak köylerini birbirine bağlayan tarihi Dostluk Yolu'nun turizme kazandırılması amacıyla inceleme gerçekleştirildi.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Türkan Bayrak, öğrenciler ve beraberindeki heyetle tarihi Dostluk Yolu'nda yürüyüş yaptı.
Yol güzergahında gerçekleştirilen incelemelerde, tarihi yolun mevcut durumu, kullanım koşulları ve güzergaha ilişkin hususlar değerlendirildi.
Dostluk Yolu'ndaki incelemelerin ardından Sırakonak köyü ziyaret edildi. Köy Muhtarı Cengiz Soğukpınar'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.
İncelemeler kapsamında tarihi güzergahın turizme kazandırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
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