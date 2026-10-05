Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu\'nu turizme kazandırmak için inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Kemaliye'de Apçağa ve Sırakonak köylerini bağlayan tarihi Dostluk Yolu turizm için incelendi. Kaymakam Emirhan Arıkan'ın katıldığı yürüyüşte yolun durumu ve kullanım koşulları değerlendirildi, ardından Sırakonak köyünde muhtardan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Apçağa ve Sırakonak köylerini birbirine bağlayan tarihi Dostluk Yolu'nun turizme kazandırılması amacıyla inceleme gerçekleştirildi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Türkan Bayrak, öğrenciler ve beraberindeki heyetle tarihi Dostluk Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Yol güzergahında gerçekleştirilen incelemelerde, tarihi yolun mevcut durumu, kullanım koşulları ve güzergaha ilişkin hususlar değerlendirildi.

Dostluk Yolu'ndaki incelemelerin ardından Sırakonak köyü ziyaret edildi. Köy Muhtarı Cengiz Soğukpınar'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında tarihi güzergahın turizme kazandırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatKemaliyeErzincanKültürTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si eridi Güven Hokna bambaşka biri oldu Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:38:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Kemaliye Kaymakamı Arıkan, tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei