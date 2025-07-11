Kemaliye\'ye Kültür ve Doğa Şenliği

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen "Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği" başladı.

Erzincan Valiliği himayelerinde Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) düzenlediği, şenliğin açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Dostluğun, dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikteliğin adı olmuş geleneklerimizi 46 yıldır büyük bir sabırla yaşatılan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği siz kıymetli misafirlerimizle yeniden anlam kazanıyor ve bir arada oluyoruz." dedi.

13 Temmuz'da sona erecek etkinlikler kapsamında, katılımcılara Kemaliye Şehir Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Protokol üyeleri daha sonra, "Haller ve Hayaller" isimli resim sergisi ile Kemaliye Belediyesi'ne ait "Saffet Mercan Aşevi"nin açılışına katıldı.

Etkinlikler, bot safari yarışı ve kano gezisiyle devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.