Kemalpaşa'da Nevruz Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kemalpaşa'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kemalpaşa\'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı. Armutlu Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte demir dövüldü, ateş yakıldı ve üzerinden atlandı. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu kutlamalarda çuval, yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışlar düzenlendi. Okul bahçesindeki ağaçlar süslendi ve boyalı yumurtalar konuklara hediye edildi. Programa Kemalpaşa Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

21.03.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı.

Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz Bayramı kapsamında Armutlu Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlamalarda demir dövüldü, ateş yakılıp üzerinden atlandı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte çuval, yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışlar yapıldı.

Okul bahçesindeki ağaçlar öğrenciler tarafından süslenirken, boyalı yumurtalar konuklara hediye edildi.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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