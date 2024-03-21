Kemalpaşa\'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Aşık Veysel'in doğduğu köyde anma programı düzenlendi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programda konuşan Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Aşık Veysel'in önemli bir ozan olduğunu vurgulayarak, onun düşüncelerini ve fikirlerini en yalın Türkçe ile dile getirdiğini söyledi. Aşık Veysel'in torunları da dedelerini anmanın ve soyunu devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Anma programının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi ve sanatçılar tarafından Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi.