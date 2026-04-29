Kestel Belediyesi, ney, mey ve kaval kurslarıyla Anadolu\'nun köklü müzik geleneğini yaşatıyor

29.04.2026 12:15  Güncelleme: 12:16
Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ney, mey ve kaval kursu geleneksel müziğe ilgi duyan vatandaşları bir araya getiriyor.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ney, mey ve kaval kursu geleneksel müziğe ilgi duyan vatandaşları bir araya getiriyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen eğitimler, katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de kültürel bir deneyim sunuyor.

Kestel Belediyesi bünyesinde yürütülen ney, mey ve kaval kursları, kültür ve sanat alanındaki çalışmalar kapsamında düzenli olarak devam ediyor. Buna göre yoğun ilgi gören kurslar, Kestel Belediyesi Amfi Tiyatro sınıflarında gerçekleştiriliyor.

Pazartesi günleri ney, salı günleri ise mey ve kaval eğitimleri 16.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Kestel Belediyesi, geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanları eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerle katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de sosyal bir ortam sunuyor.

Başkan Erol; "Anadolu'nun Köklü Müzik Geleneğini Yansıtan En Önemli Enstrümanlar"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ney, mey ve kavalın Anadolu'nun köklü müzik geleneğini yansıtan en önemli enstrümanlar arasında yer aldığını belirterek, Başkan Kestel Belediyesi olarak bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kursların yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların bir araya geldiği önemli bir kültürel buluşma ortamı sunduğunu vurgulayan Başkan Erol, düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarla hemşehrilerin sanata erişiminin artırıldığını ve katılımcıların kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
