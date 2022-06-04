Kibyra Antik Kenti'nde "Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği" konseri - Son Dakika
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Kibyra Antik Kenti'nde "Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği" konseri

04.06.2022 23:17

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan, yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaikli odeonda (müzik evi) "Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği" konseri düzenlendi.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan, yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaikli odeonda (müzik evi) "Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği" konseri düzenlendi.

3. Uluslararası Müzik Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne alan KOROMAKÜ ve Akademik Oda Orkestrası'nın konseri beğeni kazandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Seval Köse, yaptığı açıklamada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla konseri düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Zeki Nacakcı da programda Orta Çağ'dan bugüne uzanan müzik eserleriyle mozaik oluşturduklarını ifade etti.

Kibyra Antik Kenti'nde Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği konseri
Kibyra Antik Kenti'nde Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği konseri
Kibyra Antik Kenti'nde Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği konseri
Kibyra Antik Kenti'nde Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği konseri
Kibyra Antik Kenti'nde Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği konseri

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Ünlü sanatçılar ve C-Majör korosu down sendromlu çocuklara destek konserinde bir araya geldi Ünlü sanatçılar ve C-Majör korosu down sendromlu çocuklara destek konserinde bir araya geldi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri - Son Dakika

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