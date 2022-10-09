Engelli muhtarın 5 metrekarelik bürosunda daktilo sesi yankılanıyor - Son Dakika
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Engelli muhtarın 5 metrekarelik bürosunda daktilo sesi yankılanıyor

09.10.2022 11:10

Kilis'te arzuhalcilik yapan ortopedik engelli muhtar Tahir Takır, hem mahallesine hizmet ediyor hem de daktiloda yazdığı dilekçelerle vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kilis'te arzuhalcilik yapan ortopedik engelli muhtar Tahir Takır, hem mahallesine hizmet ediyor hem de daktiloda yazdığı dilekçelerle vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kilis Adliyesinde 32 yıl katip olarak görev yaptıktan sonra emekli olan, sağ ayağından engelli 61 yaşındaki Takır, 2014 yılında yapılan seçimlerde Yaşar Aktürk Mahallesi'nde muhtarlığa seçildi.

Sonraki seçimi de kazanan ve iki dönemdir görevini sürdüren Takır, 8 yıl önce muhtarlık bürosu olarak açtığı yaklaşık 5 metrekarelik prefabrik ofisinde arzuhalcilik de yapmaya başladı.

Mahallesine hizmeti aksatmayan Takır, daktilo ile yazdığı dilekçelerle de vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Muhtarlığı ve arzuhalciliği severek yapıyor

Muhtar Tahir Takır, AA muhabirine, küçük yaşlarda yanlış tedavi sonucunda sağ ayağında işlev kaybı yaşadığını söyledi.

Kilis Adliyesi'nde zabıt katibi olarak 32 yıl çalıştıktan sonra engelli kadrosundan emekli olduğunu belirten Takır, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü muhtarlık görevine ilişkin şöyle konuştu:

"Seçimi kazandıktan sonra muhtarlık bürosu açtım. Mahallemdekilerin ihtiyacını karşılamak ve zor duruma düşmesinler diye dilekçe yazmaları konusunda kendilerine yardımcı oluyorum. Hem arzuhalcilik hem de muhtarlığı bir arada yapıyorum. Gelen vatandaşa yardımcı oluyorum. Benim maksadım para kazanmak değil, vatandaşa yardımcı olmak, hizmet etmek." dedi.

Takır, hem muhtarlığı hem de arzuhalciliği severek yaptığını kaydetti.

Arzuhalcilik mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu dile getiren Takır, "Şehir merkezinde oturanların muhakkak bilgisayar ve internetleri var. Genelde köyden gelen veya okuma yazma bilmeyen kişiler gelip bana çok cüzi bir parayla dilekçe yazdırıyor." diye konuştu.

Bilgisayar yerine daktiloyu kullanmayı tercih ettiğini belirten Takır, Almanya'dan bir arkadaşının kendisine hediye getirdiği 1960 model daktiloyla çok sayıda kişiye hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelli muhtarın 5 metrekarelik bürosunda daktilo sesi yankılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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