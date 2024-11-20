Kilis'te Depremzedelere Yeni Köy Evleri Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilis'te Depremzedelere Yeni Köy Evleri Teslim Edilmeye Başlandı

Kilis\'te Depremzedelere Yeni Köy Evleri Teslim Edilmeye Başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

20.11.2024 12:19
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Depremlerden etkilenen Kilis'te, evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kentte depremlerde hasar görev evlerin yenilerin yapılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 69 köyde 486'sı betonarme 692'si ise hafif çelik olmak üzere 1178 köy evi yapılıyor.

Kent genelinde betonarme ve hafif çelik olarak inşa edilen köy evlerinin tamamının 2025 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İnşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, kışı yeni yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şantiye şefi Muhammet Nurullah Kurt, AA muhabirine, Kilis'te 10 köyde toplam 300 köy evi yaptıklarını ve kendi sorumluluklarındaki köy evlerinin bir kısmını depremzedelere teslim ettiklerini söyledi.

Yavuzlu köyünde toplam 78 köy evinin inşasının sürdüğünü belirten Kurt, burada 19 köy konutunun bitirilerek hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Köy evlerinin 3+1, 120 ila 150 metrekare olduğunu anlatan Kurt, "10 köyde 500 metrekare kullanım alanı ve 120 metrekare betonarme sistem olarak evlerimizi inşa ettik. Duvarda 8, tavanda ise 10 santimetre taş yünü ısı yalıtımla evleri izole ettik. Binalar şu an ısıya dayanıklı. Bulunduğumuz Yavuzlu köyünde 78 evin teslimatını sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar toplam 300 evin teslimini yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

19 köy evinin depremzedelere teslim edildiğini aktaran Kurt, "İnşaatlarda yapım aşaması devam ediyor. Elektrik, içme suyu, atık su, yağmur suyu gibi alt yapı çalışmalarını da firma olarak yapıyoruz. Köy evlerinde betonarme sistem kullanıldı. Temellerimiz binanın 1,5 metre altında, radye temel sistemiyle yapıldı. Radye temel yapıldıktan sonra 1,5 metre su basman perdesi yapıldı. Bunun üzerine de betonarme köy konutlarını tamamlamış bulunmaktayız. Tüm konutlarda C-30 beton ile nervürlü çelik kullandık. Çatı sistemimiz ahşap oturtma çatı üzeri membran yalıtım ve onun üzeri de kiremit kaplama yapıldı." dedi.

Cumhurbaşkanımız o çileden kurtardı

83 yaşındaki depremzede İlhan Seyrek depremde evinin yıkıldığını belirterek, yeni evi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seyrek, "Biz depremin ardından soğukta çok çile çektik. Evvel Allah'ın izni sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle evlerimize kavuştuk. Geçtiğimiz kışı konteyner ve çadır kentte geçirdik ama şükür yeni evimize kavuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Seyrek, evin anahtarını aldıklarında bayram günü gibi sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Depremzede Sıdıka Seyrek de depremin ardından kötü günlerin geride kaldığını ifade etti.

Senem Kavgacı ise evlerin çok kullanışlı ve hiçbir eksiğinin olmadığını söyledi.

Hanifi Kavgacı da evlerde her detayın düşünüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Depremzedelere Yeni Köy Evleri Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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