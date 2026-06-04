Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Kilis\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği
04.06.2026 13:52
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Kilis'te Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Kilis'te, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen programda kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları vatandaşların beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, eğitim-öğretim yılı boyunca Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerleri tebrik etti. Hayat boyu öğrenmenin önemine değinen Kalaylı, "Bir eğitim-öğretim yılı boyunca Halk Eğitimi Merkezimizin düzenlemiş olduğu kurslara katılan değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Bu süreç oldukça dinamik bir süreç. Kursiyerlerimiz hem öğreniyor hem de ev ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, Halk Eğitim Müdürü Emrah Gezeroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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