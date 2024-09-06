Sahipsiz Deve Kuşu Koruma Altında

Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde arazide deve kuşunu gören vatandaşlar, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden de gelen ekiplerin desteğiyle deve kuşu, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Bitkin olduğu görülen deve kuşu, hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.
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