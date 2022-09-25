Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist - Son Dakika
Üye Girişi

Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist

25.09.2022 11:14
Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist

Kilis'te yaşayan 40 yaşındaki Osman Zembilcioğlu, gündüzleri kendine ait iş yerinde kaportacılık, akşam ise düğün salonlarında solistlik yapıyor.

Kilis'te yaşayan 40 yaşındaki Osman Zembilcioğlu, gündüzleri kendine ait iş yerinde kaportacılık, akşam ise düğün salonlarında solistlik yapıyor.

Zembilcioğlu, küçük yaşlarda çırak olarak başladığı kaportacılık mesleğini 32 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde sürdürüyor.

Sesi güzel olduğu için müziğe ilgisi bulunan ve sokak düğünlerinde şarkı türkü söyleyen Zembilcioğlu, zamanla kendisine düğün salonlarından gelen iş tekliflerini de değerlendirerek 25 yıldır vatandaşları mutlu gününde eğlendiriyor.

Her iki işi de severek yapan Zembilcioğlu, dükkanında da kaporta tamiri yaparken çekiçle ritim tutarak türkü söylüyor.

Osman Zembilcioğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri başladığı kaportacılık mesleğini sürdürerek ekmeğini kazanmaya çalıştığını söyledi.

İlkokul yıllarında müziğe ilgisi olduğunu belirten Zembilcioğlu, "Öğretmenlerim o zaman müzik derslerinde bana şarkı söyletirlerdi. Teneffüslerde öğretmenler bana 'gel bize bir türkü söyle' diye çağırırdı. Daha sonra düğünlerde bunun sesi güzel diye beni öne atarlardı. Sonrasında sokak düğünlerinde şarkı söylemeye başladım. Ardından sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım oldu. Düğün salonlarından teklif geldi. Yaklaşık 25 yıldır düğün salonlarında şarkı söylüyorum." diye konuştu.

Gündüzleri iş yerinde gelen müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Zembilcioğlu, akşamları da düğün salonunda vatandaşları eğlendirdiğini dile getirerek, "Sanayideki işim bittiğinde eve gidiyorum. Hazırlandıktan sonra düğün salonuna geçip ekibimle sahneye çıkıyorum. Yörenin türkülerini seslendiriyorum. Her iki işimi de sevdiğim için fazla zorlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Zembilcioğlu, zamanla kendi müzik ekibini kurduğunu ve oğlunun da org çalarak bu ekipte yer aldığını belirtti.

Müziğin hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Zembilcioğlu, destek bulursa kendi albümünü çıkaracağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı Kaliteli yağ için Kilis'teki üreticilere 'zeytini 15 Ekim'den önce toplamayın' uyarısı Kaliteli yağ için Kilis'teki üreticilere 'zeytini 15 Ekim'den önce toplamayın' uyarısı
Kaynak: AA

Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 11:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement