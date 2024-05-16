Kültür Sanat

Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Müzeler Haftası çerçevesinde Keçe İşleme Sanatı Sergisi açıldı.

Kırklareli'nde Müzeler Haftası çerçevesinde Keçe İşleme Sanatı Sergisi açıldı. Kent Müzesinde açılan sergiye Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, öğrenciler katıldı.

Sergide İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen yaptığı konuşmada müzelerin önemine değindi. Şen, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Müzecilik faaliyetlerini artırmak için çalıştıklarını anlatan Şen, keçe sanatının da gelecek kuşaklara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmalarından ardından öğrenciler bando gösterimi yaptı. Daha sonra sergi gezilerek sanatçılardan bilgi alındı.