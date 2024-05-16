Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi

Kırklareli'nde Müzeler Haftası çerçevesinde Keçe İşleme Sanatı Sergisi açıldı. Sergide İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen müzelerin önemine değindi ve keçe sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini belirtti. Sergiye Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, öğrenciler katıldı.

16.05.2024 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Müzeler Haftası çerçevesinde Keçe İşleme Sanatı Sergisi açıldı.

Kırklareli'nde Müzeler Haftası çerçevesinde Keçe İşleme Sanatı Sergisi açıldı. Kent Müzesinde açılan sergiye Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, öğrenciler katıldı.

Sergide İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen yaptığı konuşmada müzelerin önemine değindi. Şen, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Müzecilik faaliyetlerini artırmak için çalıştıklarını anlatan Şen, keçe sanatının da gelecek kuşaklara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmalarından ardından öğrenciler bando gösterimi yaptı. Daha sonra sergi gezilerek sanatçılardan bilgi alındı.

Kaynak: İHA

Elif Canan, Kırklareli, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Keçe Sanatı Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement