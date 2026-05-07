Kırklareli'nde Tarih Sergisi Açıldı

07.05.2026 13:24
Kırklareli'de meslek lisesi öğrencileri, 'Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası' sergisiyle geçmişe yolculuk yaptı.

Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası" sergisi açıldı.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Nurten Kaan, öğrencilerinden geçmişte kullanılan eşya ve objeleri araştırıp tanıtmalarını istedi.

Öğrenciler, ödev kapsamında okula bakraç, yayık, kömür ütüsü, güğüm, duvar halıları, çömlek sürahi, semer, eyer, desenli perde gibi eşyaları getirdi.

Öğretmenlerin de desteğiyle eski dönemlerde kullanılan daha çok eşya ve obje toplanıp "Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası" sergisine dönüştürüldü.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de sergiyi gezerek, eşyaları inceledi.

Tarih Öğretmeni Kaan, AA muhabirine, öğrencileri ata yadigarı ürünlerle tarihi yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Öğrencilere kökleriyle bağ kurmaları ve tarih dersi için performans ödevi verdiklerini, serginin de böyle oluştuğunu ifade eden Kaan, öğrencilerin birçok objeyi hayatında ilk kez sergide gördüğünü belirtti.

Herkesin sergiden çok keyif aldığını dile getiren Kaan, şöyle devam etti:

"Babaannelerinin sandıklarını, dedelerinin geçmiş eşyalarına baksınlar diye başladığımız ve küçük kendi aramızda sergi olarak düşündüğümüz bir çalışma olacaktı. Fakat öyle güzel ürünler, kıymetli eşyalar geldi ki büyüdükçe öğretmenlerimiz de katkı verdi ve bir müze olabilecek şekilde bir oluşum yaptık. Geçmişi araştırmak, bunların çöp olmadığı aslında birer kıymet olduğu, vaktinde bizlere hizmet etmiş olduğu anlayışını verebilmekti amacımız. Oradan yola çıkarak güzel bir ata yadigarı nesnelerin hafızası başlığıyla bir sergimiz oldu."

Öğrenci Fadime Deniz de küçük bir ödevle başlayıp güzel bir sergi oluşturduklarını söyledi. Sergideki eşyaların birçoğunu ilk kez gördüğünü ve geçmiş dönemlerde nasıl kullanıldığını ilk kez öğrendiğini anlatan Deniz, "Buradaki sergide olan birçok objeyi daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

