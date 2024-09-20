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Kırklareli'nde Trak Medeniyeti sergisi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde, olgunlaşma enstitüsünce hazırlanan "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" seramikleri ve müzik aletleri sergilendi.

Kırklareli'nde bu yıl 15.'si düzenlenen "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" büyük ilgili görüyor. Şenlik çerçevesinde olgunlaşma enstitüsünce hazırlanan "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı etkinlikler düzenlendi. Bir tarihi yapıda o döneme ait seramikler ve müzik aletleri sergilendi.

Sergide vatandaşlar 1200'lü yıllarda yaşan Trakların ait figürlerle seramik objelere yoğun bir ilgi gösterdi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğ Oruçlu ise o döneme ait en büyük medeniyet olduğunu söyledi.

Oruçlu, o dönemde yapılmış seramiklerin günümüze uyarlandığını belirterek, "Traklarla ilgili Yunan döneminde yapılmış seramikleri, günümüz versiyonuyla yorumlayarak yeniden aktarmaya çalıştık. Bu seramik objeler, daha çok Yunan döneminde yapılmış olanlardır. Trakların en çok önemli olan figürleri atları. Çok güzel atlarının olduğu ve savaşçı bir toplum olduğu için önemsenmiş durumda. Ayrıca kadınlar da dövmeleriyle tanılıyor. Kendi kabilelerine ait dövmeleriyle biliniyor. Antik dönemde yapılmış olan müzik aletlerinin üzerine Trak figürlerini işleyip müzik aletleri koleksiyonu oluşturduk" dedi.

Oruçlu, serginin 22 Eylül Pazar günü sona ereceğini bildirdi.