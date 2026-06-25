Kırşehir\'de Aşure Şöleni

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 3 bin kişi aşure dağıtımından faydalanırken, ikram noktalarında kuyruklar oluştu.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen program; Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirildi. Meydana adını veren Cacabey Camii çevresinde bir araya gelen vatandaşlar, cami avlusunda dağıtılan aşurelerden aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Fahrettin Çelik, aşure ayının kültürel ve manevi değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek; "Aşure ayında değer ve kültürlerin unutulmaması önemli. Bu tür etkinlikler geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor" dedi. Aşure kuyruğunda bekleyen İdris Kurum ise toplumsal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek; "Umarım kültür aktarımı bu şekilde devam eder. Değerlerimiz unutulmaz. Değerlerimizi benimser ve üzerine koyarak yaşamımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure ikramı programı, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. Aşure ikramları yarın da sürecek. - KIRŞEHİR