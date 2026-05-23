Kırşehir'de 'Cacabey Çalıp Söylüyor' Yarışması

23.05.2026 13:27
Cacabey Ortaokulu'nda öğrenciler, müzik yarışmasında farklı enstrümanlarla sahne aldı.

Kırşehir'de Cacabey Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Cacabey Çalıp Söylüyor' adlı müzik yarışmasında öğrenciler, saz başta olmak üzere farklı enstrümanlarla sahne aldı. Neşet Ertaş'ın izinden giden öğrenciler, sahne performanslarıyla ve türküler ile izleyicilerden alkış aldı.

Okulun Müzik Öğretmeni Biray Bulut öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; klasik müzikten Anadolu rock ezgilerine, yöresel türkülerden popüler şarkılara kadar geniş repertuvarla sahneye çıktı. Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Rukiye Barça, amaçlarının UNESCO Müzik Şehri olan Kırşehir'de yeni Neşet Ertaş'lar yetişmesine katkı sunmak olduğunu söyledi. Barça, okulda düzenlenen sanatsal faaliyetlerle öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine destek olduklarını ifade etti. Yarışmada saz performansıyla dikkat çeken öğrencilerden Kutay Okçu, liderinin Neşet Ertaş olduğunu belirterek; "Sanatla ilgili uğraşım çok fazla. Okulumdan çok memnunum. Okulda yapılan sanatsal etkinlikler beni çok etkiliyor. Düzenlenen müzik yarışmasında da üçüncü oldum" dedi. Öğrencilerden Ramazan Baysal ise küçük yaşlarda saz çalmaya başladığını anlatarak; "Kırşehir bir UNESCO Müzik Şehri. Okulumuz bize müzik yarışmalarıyla çok katkı sunuyor. Bizler de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. Müzik yarışmasında öğrencilerin sergilediği performanslar, programa katılan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Kırşehir, UNESCO Şehirler Ağı'na 'Müzik Şehri' unvanıyla 2019 yılında dahil oldu.

Türkiye'den müzik alanında UNESCO ağına kabul edilen ilk şehir unvanını aldı. Bu unvanın alınmasında; Abdallık geleneği, bozlak kültürü ve Neşet Ertaş başta olmak üzere Kırşehir'in güçlü halk müziği mirası etkili olmuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

