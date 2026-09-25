Kırşehir'de gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyerek bozlak kültürünü yaşatıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyerek bozlak kültürünü yaşatıyor

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Kırşehir'deki Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunda gençler, Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın bozlak mirasını yaşatıyor. Öğrenciler türküler söyleyip bağlama ve keman gibi çalgılar öğrenerek kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Kırşehir'de "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı örnek alan gençler, bozlak kültürünü geleceğe taşıyor.

Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında kabul edilen Kırşehir'de açılan Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunda çok sayıda genç eğitim görüyor.

Okulda, başta halk ozanı Neşet Ertaş olmak üzere, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi sanatçıların türkülerini söyleyen gençler, aynı zamanda bağlama, keman başta olmak üzere çeşitli müzik aletlerini de çalmayı öğreniyor.

Okulun müzik öğretmeni Yasemin Koca, AA muhabirine, 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ı rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Akademik eğitimin yanı sıra sanatsal ve müzikal yönden öğrencileri geliştirdiklerini belirten Koca, okulda Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın bozlak mirasını geleceğe taşıma çabasında olduklarını vurguladı.

Koca, türküleri seven, sanatın değerini bilen, öz güvenli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin okulda bağlama, keman, kabak kemane, ut, kanun ve gitar gibi çalgıları da öğrendiğini anlatan Koca, "Büyük usta Neşet Ertaş'ın türkülerini çocuklarımızın sesleriyle yaşatmak bizler için çok kıymetli. Sadece Neşet Ertaş'ın türkülerini değil, aynı zamanda onun sanatsal anlayışını, yaşadığı şehrin kültürünü ve müzik mirasını da öğrenmiş oluyorlar. Bizler de bu kültürel mirasın taşıyıcıları ve öğreticileri olarak bunu yapmaktan çok mutluyuz." dedi.

Çocukların Neşet Ertaş'ın türkülerini söylemekten mutlu olduklarını dile getiren Koca, "Onu tanımaları, fark etmeleri, öğrenmeleri bizler için çok önemli. Öğrencilerin türküyü tanıdıklarında gözlerindeki o ışıltı ile bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler Neşet Ertaş'ı öğreniyor, türkülerini söylüyor

Öğrencilerden Elif Çakır, "Burası kültürümüzü, sanatımızı ve değerlerimizi öğrendiğimiz bir okul. Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın mirasını geleceğe taşımaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ece Melisa Mucuk, Neşet Ertaş'ı tanıyarak onun türkülerini öğrendiği için sevindiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan çalışan yorulmaz." sözünü hatırlatan Mucuk, "Biz bu anlayışla müziğimize ve sanatımıza gönülden bağlanıyor, çalışmalarımızı büyük bir gayret ve istekle sürdürüyoruz. Bize bıraktığı bu kültürel mirası, müziğin ışığı altında gelecek nesillere de aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Neşet Ertaş'ı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu okula geldikten sonra Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' türküsünü öğrendim. Aileme, akrabalarıma, herkese bu türküyü söylüyorum." dedi.

Süleyman Kaan Alparslan, okulda çeşitli çalgılar öğrendiklerini, koroda eğitim aldıklarını belirterek, Neşet Ertaş'ın en çok "Ah Yalan Dünya" türküsünü sevdiğini ifade etti.

Öğrencilerden Defne Ay, "Okulumuzda Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın sanat anlayışlarını öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların Türk Halk Müziği'ne bıraktıkları bu değerli mirası geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü severek söylüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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