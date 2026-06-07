Kırşehir'de Kur'an Kursu Yıl Sonu Şenliği - Son Dakika
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Kırşehir'de Kur'an Kursu Yıl Sonu Şenliği

Kırşehir\'de Kur\'an Kursu Yıl Sonu Şenliği
07.06.2026 12:56
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Kırşehir'de 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi.

Kırşehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenledi.

Bir parkta düzenlenen şenlikte, minikler, yüz boyama etkinliklerine katıldı, çeşitli geleneksel ve eğitici oyunlar oynadı ve uçurtma uçurdu.

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Erken yaşta alınan dini ve ahlaki eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çeken Önen, bu süreçte emek veren Kur'an kursu öğreticileri ile yavrularını kurslara gönderen velileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Kur'an Kursu Yıl Sonu Şenliği - Son Dakika

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