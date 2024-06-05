Kırşehir'de Kurban Bayramı alışverişi hızlandı

Kültür Sanat

Tarihi çarşıda Kurban Bayramı alışverişi hızlandı

Kırşehir'de esnaf, bayram hazırlıklarını tamamladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, tarihi özellikleriyle bilinen Uzun Çarşıda esnaf bayram hazırlıklarını tamamladı vatandaş ise alışverişiyle çarşıda yoğunluk oluşmasını sağladı.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle Uzun Çarşı, yenilenen görünümüyle de vatandaşın alışverişte gözde çarşısı oldu. Osmanlı Devleti döneminden kalan Uzun Çarşı şehirde ticaretinde merkezi haline geldi. Bayram öncesinde vatandaş alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ederken esnafta bayram hazırlıklarını bitirdi. Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bileyleten Ömer Yılmaz adlı vatandaş bıçaklarını bileyletmek için tarihi çarşıyı tercih ettiğini ve çarşıda alışverişlerin erken başladığını söyledi. Esnaflar arasında en yoğun mesainin yaşandığı bıçak bileyicisi Murat İşeri adlı esnaf ise "Bütün esnaf iş yapıyor ama Kurban Bayramı öncesinde bizlerde ciddi oranda iş yoğunluğu var" dedi.

"Bıçakçı, baharatçı, hırdavatçı herkes nasibini alıyor" diyen Ünsal Gümüş adlı esnaf, bıçakçı, hırdavatçı, baharatçı, çanak çömlek satanı için talebin fazlalaştığını aktardı. Çarşıda kardeşlik ve sevgiyle imece usulünün uygulandığını belirten Emre Altuner adlı esnaf kurban hazırlıklarında esnaflar içerisinde bıçakçıların yoğun mesai yaptığını söylediği açıklamasında esnaflar ve vatandaşlar açısından bayramın kardeşlik getirmesini diledi.