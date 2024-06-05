Kırşehir'de Kurban Bayramı alışverişi hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kırşehir'de Kurban Bayramı alışverişi hızlandı

Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşıda esnaf bayram hazırlıklarını tamamladı ve vatandaşlar da alışveriş yaparak çarşıda yoğunluk oluşturdu. Uzun Çarşı, yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte yenilenen görünümüyle vatandaşların tercih ettiği bir alışveriş noktası haline geldi. Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar, baharatçılar, hırdavatçılar gibi esnaflar arasında yoğun bir iş yoğunluğu yaşanıyor. Esnaflar ve vatandaşlar, bayramın kardeşlik ve sevgi getirmesini diliyor.

05.06.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi çarşıda Kurban Bayramı alışverişi hızlandı

Kırşehir'de esnaf, bayram hazırlıklarını tamamladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, tarihi özellikleriyle bilinen Uzun Çarşıda esnaf bayram hazırlıklarını tamamladı vatandaş ise alışverişiyle çarşıda yoğunluk oluşmasını sağladı.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle Uzun Çarşı, yenilenen görünümüyle de vatandaşın alışverişte gözde çarşısı oldu. Osmanlı Devleti döneminden kalan Uzun Çarşı şehirde ticaretinde merkezi haline geldi. Bayram öncesinde vatandaş alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ederken esnafta bayram hazırlıklarını bitirdi. Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bileyleten Ömer Yılmaz adlı vatandaş bıçaklarını bileyletmek için tarihi çarşıyı tercih ettiğini ve çarşıda alışverişlerin erken başladığını söyledi. Esnaflar arasında en yoğun mesainin yaşandığı bıçak bileyicisi Murat İşeri adlı esnaf ise "Bütün esnaf iş yapıyor ama Kurban Bayramı öncesinde bizlerde ciddi oranda iş yoğunluğu var" dedi.

"Bıçakçı, baharatçı, hırdavatçı herkes nasibini alıyor" diyen Ünsal Gümüş adlı esnaf, bıçakçı, hırdavatçı, baharatçı, çanak çömlek satanı için talebin fazlalaştığını aktardı. Çarşıda kardeşlik ve sevgiyle imece usulünün uygulandığını belirten Emre Altuner adlı esnaf kurban hazırlıklarında esnaflar içerisinde bıçakçıların yoğun mesai yaptığını söylediği açıklamasında esnaflar ve vatandaşlar açısından bayramın kardeşlik getirmesini diledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Alışveriş, Kırşehir, Kurban, Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Kurban Bayramı alışverişi hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kurban Bayramı alışverişi hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement