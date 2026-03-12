Kırşehir'de Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kırşehir'de Sanat Sergisi Açıldı

Kırşehir\'de Sanat Sergisi Açıldı
12.03.2026 17:21
Kırşehir'de hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi, Vali Demiryürek'in katılımıyla açıldı.

Kırşehir'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Murat Sefa Demiryürek ve il protokolü serginin açılışını gerçekleştirdi.

Demiryürek, emeği geçen kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise sergide yer alan hat, tezhip ve ebru çalışmalarının hazırlanma sürecinin büyük bir sabır ve özen gerektirdiğini belirtti.

Gülşen, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı münasebetiyle "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergimiz açıldı. Sergide, 40 tezhip, 25 hat ve 15 ebru eserinden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuldu. Sergide yer alan eserlerde Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği yüce değerler, sanatın zarif diliyle nakşedildi. Sergi çok beğenildi çünkü burada çok nadide ve özel bir emek bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Demiryürek ve il protokolü, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika

17:07
SON DAKİKA: Kırşehir'de Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
