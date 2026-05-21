Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

21.05.2026 16:46
Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yerel lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

Kırşehir'de, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kente özgü lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, "bir sofrada miras" temasıyla bir otelde düzenlenen programda, hazırlanan coğrafi işaretli çirleme, çullama, cemele biberi ve Kaman besmeci ile Ahi çorbası, su böreği, baklava ve sütlaç gibi lezzetler tanıtıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, bu hafta vesilesiyle Kırşehir'in bereketli sofrası etrafında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yemeğin, bir milletin hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu, kurulan sofrada emeğin, sabrın, paylaşmanın ve muhabbetin buluştuğunu belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"'Bir sofrada miras' teması bizim için Kırşehir'de çok anlamlı bir karşılık buluyor. Çünkü Kırşehir'de sofra, geçmişten bugüne aktarılan bir kültürdür. Kırşehir mutfağı, bu toprakların iklimini, üretim biçimini, tarihini ve insan ilişkilerini yansıtan güçlü bir kültürel mirastır. Bozkırın sade yapısı, Anadolu'nun bereketiyle birleşerek zengin bir sofra geleneği oluşturmuştur. Madımak, kesme aşı, yoğurt çorbası, çullama, soğanlama, sebzeli bulgur pilavı, çirleme, boranı ve ayva dolması gibi lezzetler Kırşehir mutfağının hem çeşitliliğini hem de derinliğini gösterir. Bu yemekler birer tariften öte, evin, köyün, emeğin, mevsimin ve hatıranın sofraya yansıyan halidir."

Yöresel lezzetleri daha fazla tanıtmak ve gastronomi turizmi alanındaki imkanları geliştirmek istediklerini vurgulayan Demiryürek, üreticileri ve gençleri destekleyerek bu mirası ve şehrin mutfak kültürünü hak ettiği yere taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin de Türk Mutfağı Haftası'nın kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu, etkinlik kapsamında öğrencilerle hazırladıkları yemeklerin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Lise ve ortaokul öğrencileriyle etkinlikte bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını anlatan Şahin, Kırşehir'in yöresel lezzetlerinin kuşaktan kuşağa taşınması, birçok yemek ve tatlının unutulmaması için çabaladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

