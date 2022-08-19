Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek - Son Dakika
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Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek

19.08.2022 12:39
Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek

Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.

Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğinde, yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Kervansaray Dağı eteklerindeki Aşıkpaşa ağaçlandırma sahasında bulunan kaynak suyunu borularla alandaki bir dut ağacının altına ulaştıran ekipler, kurumuş başka dut ağacının gövdesinden yaptıkları yalağı ve daldan oluğu buraya yerleştirdi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, personelin özverili çalışmasıyla oluşturulan ağaçlandırma sahasında yaban hayvanları için çeşme hazırladıklarını söyledi.

Çeşmeyi, dut ağacının gölgesinden faydalanacak şekilde konumlandırdıklarını vurgulayan Çimen, "Çalışma ile yaban hayvanlarının rahatlıkla su içebilmesi amaçlandı. Çeşme, insanlarımıza da hizmet verecek. Kuraklığın had safhada olduğu şu günlerde yaban hayvanlarının su kaynaklarına erişimi ve yeni su kaynakları oluşturma çalışmalarımız sürecek." dedi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kervansaray, Kırşehir, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek - Son Dakika
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