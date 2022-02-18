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Kırşehir'de "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri - Son Dakika

Kırşehir'de "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri

18.02.2022 16:41
Kırşehir'de "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri

Kırşehir Belediyesi müzik korosu tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi müzik korosu tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilçam filmlerinin fragmanları eşliğinde film müzikleri seslendirildi.

Konser sonrası konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye müzik korosunun gönüllerde taht kuran "Yeşilçam Filmlerinin Müzikleri" ile buluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan Kırşehir'in üzerlerine düşen sorumluluk bilinciyle müzik alanında farklı organizasyonlara devam ettiğini anımsatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizin Anadolu'nun ortasında tüm ülkeye ve dünyaya kültür sanat alanında sesini duyuruyor olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Kırşehir'in sosyal, kültürel alanda gelişimi noktasında bir dizi program ve etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeşilçam filmlerinin o güzel müziklerini koromuz hazırlayarak, halkın beğenisine sundu. Konserde emeği geçenleri yürekten kutluyorum."

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da konserle Yeşilçam'ın duygularını yeniden yaşadıklarını, Yeşilçam'ın değerli sanatçılarının da ölümsüz eserler bıraktığını ifade etti.

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Film Müzikleri, Yeşilçam, Kırşehir, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de 'Yeşilçam Film Müzikleri' konseri - Son Dakika


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