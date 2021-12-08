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Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor - Son Dakika

Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor

08.12.2021 16:40

Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor Kırşehir'de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın adını taşıyan Kültür Sanat Merkezi belediye tarafından 'kitap fuarı' ile günlük yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor.

Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın adını taşıyan Kültür Sanat Merkezi belediye tarafından 'kitap fuarı' ile günlük yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, 21 bin metrekare alana sahip Kültür Sanat Merkezinde Kırşehir Belediyesi organizasyonlarıyla binlerce kişinin ağırlanarak eğitim faaliyetleri yanı sıra kültür faaliyetleriyle de alakadar olduğunu söyledi. Araz, açıklamasında; "Muharrem Ertaş salonu önünde yer alan alanda belediye olarak kitap fuarı alanı açtık. İlgi oldukça yüksek, günlük bin 500 kişi kitap fuarı alanında ziyarette bulunuyor. Son güne kadar Kültür Sanat Merkezi'nde ortalama 20 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz"dedi.

Belediye'nin BEGEM ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi dahil oluşturduğu kütüphanelerinde toplumsal bilincin oluşması için de çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Araz, "Şehrin kültürü, müziği ve sanatına Kırşehir Belediyesi olarak katkılar sunmaya da devam etmekteyiz. Şehrin kültürel gelişimini önemsiyoruz. Neşet Ertaş'ın görsellerinin yer aldığı alan ile misafirlerimizi karşılıyoruz"diye konuştu.

Kültür Merkezi içerisinde çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi alanlarının yanı sıra dernek odaları, kurs odaları, basın müzesi alanı ile kültürel faaliyetleri sürdürülüyor. Neşet Ertaş adına 2017 yılında yapılan Kültür ve Sanat Merkezi, şehirde kültürel etkinliklerin adeta kalbinin attığı tek merkez oldu. Halk Merkezi ile birlikte de kursların verildiği alanda el sanatları ve müziğin her dalı ile Kur'an eğitimi, İngilizce eğitimi, işaret dili eğitimleri, filmografi, resim gibi birçok alanda şehirde yaşayan insanlara sanatsal ve kültürel alanda ev sahipliği yapıyor.

Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor
Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor
Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor
Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor

Neşet Ertaş, Kırşehir, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor - Son Dakika
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