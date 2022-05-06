Kısa filmler, Kocaeli'deki festivalde yarışacak - Son Dakika
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Kısa filmler, Kocaeli'deki festivalde yarışacak

06.05.2022 21:05
Kısa filmler, Kocaeli'deki festivalde yarışacak

Kocaeli'de bu yıl ilki düzenlenecek "Kocaeli Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Kocaeli'de bu yıl ilki düzenlenecek "Kocaeli Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Kentin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla hazırlanan festival, 1-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.

En iyi filmin 15 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi olarak 10 Ağustos belirlendi.

Öykülü-kurmaca kategorisindeki filmlerin yarışacağı festivalde, yönetmen, sinema oyuncuları, yapımcı ve sinema eleştirmenlerinin katılımıyla çeşitli atölye çalışmaları, sempozyum ve etkinlikler de yapılacak.

Yönetmen Özer Feyzioğlu'nun başkanlığını yapacağı festivalin jüri üyeleri Hüseyin Avni Danyal, Nedim Saban, Can Sipahi, Ümmü Burhan, Nilgün Öneş, Bedir Acar, Barış Sarhan, Kadri Beran Taşkın, Raşit Ağzıkara, Nurullah Tuncer, Benal Tairi ve Doç. Dr. Mehmet Arslantepe olacak.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://kocaelifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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Film Festivali, Festival, Kocaeli, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kısa filmler, Kocaeli'deki festivalde yarışacak - Son Dakika


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