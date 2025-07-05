Kız Kardeşlerden E-ticaretle Seramik Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kız Kardeşlerden E-ticaretle Seramik Atölyesi

Kız Kardeşlerden E-ticaretle Seramik Atölyesi
05.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da üç kız kardeş, KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi kurarak üretim ve eğitim veriyor.

Trabzon'da üç kız kardeş, KOSGEB desteğiyle kurdukları çinicilik ve seramik atölyesinde hem üretim yapıyor hem de meraklılarına bu sanatı öğretiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği mezunu 48 yaşındaki Sevilla Salihoğlu, uzun yıllar evinde yaptığı ahşap ürünleri internet üzerinden satarak ekonomik gelir elde etti.

Salihoğlu, 5 yıl önce de kardeşleri Dinay Sarı ve Sevgi Abonazoğlu ile çalışabilecekleri atölye açmaya karar verdi.

Kız kardeşleriyle çinicilik ve seramik üzerine çeşitli eğitimler alan Salihoğlu, aynı zamanda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerini araştırdı.

Girişimcilik sertifikası alan Sevilla Salihoğlu, kardeşleriyle yaklaşık 4 yıl önce Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde hobi sanat atölyesi kurdu.

KOSGEB'in hibe desteğiyle atölyeye fırın ve elektrikli turnet alan kardeşler, kendi tasarımlarının yanı sıra sipariş üzerine kişiye özel vazo, bardak, fincan, süs eşyası gibi çeşitli eşyalar üretiyor.

Atölyede heveslilerine sanatlarını öğreten kız kardeşlerin hedefi, e-ticaret eğitimleriyle işlerini daha da geliştirip ihracat yapmak.

Sevilla Salihoğlu, AA muhabirine, halk eğitimi merkezleri ve özel kurslarda çinicilik ve seramik kurslarına gittiklerini söyledi.

Öğrendikleri bilgileri üretime yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Salihoğlu, "Çinide genelde geleneksel Türk el sanatlarından giderek lale, karanfil motiflerini kullanıyoruz. Dekor işlemlerini de kendimiz yapıyoruz. Baskıdan uzak durup, daha özgün, daha orijinal desenler çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"e-ticareti daha aktif şekilde kullanmayı amaçlıyoruz"

Salihoğlu, çini işlerinde desen çizimi, delme, kömürleme, tahrirleme, boyama, sırlama ve fırınlama gibi aşamaların hepsinde üçünün de değişimli olarak yer aldığını ifade etti.

Kardeşleriyle üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığının altını çizen Salihoğlu, "Biz memnunuz, mutluyuz. Genelde buraya çocuklar geliyor. Çocuklarla bir arada olmak bana da iyi hissettiriyor. Öğretmenlik duygumu, eğitim aşkımı burada gideriyorum." diye konuştu.

İhracat yapmayı hedefledikleri için e-ticaret eğitimi aldığını dile getiren Salihoğlu, şöyle devam etti:

"Satışlarımızı genelde sosyal medya üzerinden yapıyoruz ama bu çok aktif olmuyor. e-ticaret kurslarına katılıp oradan bir sertifika aldım. e-ticareti daha aktif şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Atölyemizi büyütmeye çalışıyoruz. Böylece belki başka insanlara da istihdam sağlayacağız."

Birlikte üretmenin hazzının kendilerine çok iyi geldiğini belirten 44 yaşındaki Sevgi Abonazoğlu ise "Ürettiğin ürünü evinde, mutfağında kullanmak mutluluk veriyor insana." ifadesini kullandı.

Daha önce birçok sektörde çalıştığını anlatan 43 yaşındaki Dinay Sarı da ablalarıyla üretim yapmaktan çok keyif aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Üç Kız Kardeş, Kültür Sanat, trabzon, Ekonomi, Kosgeb, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kız Kardeşlerden E-ticaretle Seramik Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği 3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
Sözün bittiği yer Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Babasının kliniğinde çalışan diş hekimlerini silahla vurdu Babasının kliniğinde çalışan diş hekimlerini silahla vurdu
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntılar
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntılar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
15:19
Müdürünün yüzünün üstüne oturarak nefessiz bıraktığı market çalışanı hayatını kaybetti
Müdürünün yüzünün üstüne oturarak nefessiz bıraktığı market çalışanı hayatını kaybetti
15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
15:11
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu
15:09
Fenerbahçe’den TFF’ye fikstür şikayeti
Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür şikayeti
15:05
El frenini çekmeyi unuttuğu araç ve duvar arasında sıkışan adamın penisi parçalandı
El frenini çekmeyi unuttuğu araç ve duvar arasında sıkışan adamın penisi parçalandı
14:58
Türkiye’de bir ilk Daha imza atmadan istifa etti
Türkiye'de bir ilk! Daha imza atmadan istifa etti
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:51
Yangın şehidi İbrahim Demir için tören Gözyaşları sel oldu
Yangın şehidi İbrahim Demir için tören! Gözyaşları sel oldu
14:49
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
14:46
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
14:36
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 13:15:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kız Kardeşlerden E-ticaretle Seramik Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.