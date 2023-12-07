 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kız Kulesi'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika
Üye Girişi

Kız Kulesi'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı?

Kız Kulesi, Türkiye'nin en tanınmış ve en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan İstanbul'da yer almaktadır. Kız Kulesi, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmekte ve İstanbul'un siluetine eşsiz bir güzellik katmaktadır.

Kız Kulesi\'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı?
07.12.2023 - 08:59,  Güncelleme: 09:02
Abone Ol

İstanbul Boğazı'nda yüzyıllardır gizemini koruyan Kız Kulesi, tarihi ve efsaneleriyle adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunmasıyla bilinirken, tarihi ve efsaneleriyle de ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte, bu muazzam yapı hakkında merak edilenler...

KIZ KULESİ HİKAYESİ NEDİR?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, M.Ö. 24 yılında İskenderiye Kraliçesi Kleopatra ve Roma İmparatoru Antonius'un aşkının izlerini taşıyor. Ancak tam olarak ne zaman yapıldığı belirsizliğini koruyor. Tarih boyunca farklı amaçlar için kullanılan bu büyülü yapı, günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.

KIZ KULESİ NEREDE BULUNUYOR?

Bu tarihi yapı, Marmara Denizi'nin incisi olan Üsküdar ilçesinde, Salacak mevkiinde bulunmaktadır.

Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Kültür Sanat
YORUMLAR

Kız Kulesi, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kız Kulesi'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika


09:45
Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10
Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:17
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:15
Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:11
Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49
Azerbaycan 5,6 ile sallandı Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45
İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

Son Dakika
09:45 Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10 Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38 Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:15 Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:17 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:11 Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49 Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45 İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı
04:21 Aydın'da kavga: 17 tutuklama
03:28 Hatalı sollama yapan sürücü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 10:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kız Kulesi'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement