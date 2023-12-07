İstanbul Boğazı'nda yüzyıllardır gizemini koruyan Kız Kulesi, tarihi ve efsaneleriyle adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunmasıyla bilinirken, tarihi ve efsaneleriyle de ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte, bu muazzam yapı hakkında merak edilenler...
İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, M.Ö. 24 yılında İskenderiye Kraliçesi Kleopatra ve Roma İmparatoru Antonius'un aşkının izlerini taşıyor. Ancak tam olarak ne zaman yapıldığı belirsizliğini koruyor. Tarih boyunca farklı amaçlar için kullanılan bu büyülü yapı, günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.
Bu tarihi yapı, Marmara Denizi'nin incisi olan Üsküdar ilçesinde, Salacak mevkiinde bulunmaktadır.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kız Kulesi'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika