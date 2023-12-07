Kız Kulesi\'nin hikayesi nedir? Kız Kulesi ne zaman yapıldı?

İstanbul Boğazı'nda yüzyıllardır gizemini koruyan Kız Kulesi, tarihi ve efsaneleriyle adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunmasıyla bilinirken, tarihi ve efsaneleriyle de ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte, bu muazzam yapı hakkında merak edilenler...

KIZ KULESİ HİKAYESİ NEDİR?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, M.Ö. 24 yılında İskenderiye Kraliçesi Kleopatra ve Roma İmparatoru Antonius'un aşkının izlerini taşıyor. Ancak tam olarak ne zaman yapıldığı belirsizliğini koruyor. Tarih boyunca farklı amaçlar için kullanılan bu büyülü yapı, günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.

KIZ KULESİ NEREDE BULUNUYOR?

Bu tarihi yapı, Marmara Denizi'nin incisi olan Üsküdar ilçesinde, Salacak mevkiinde bulunmaktadır.