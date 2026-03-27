Kız Öğrencilerden Eğlenceli Tiyatro Aktiviteleri

27.03.2026 12:20
Düzce'de kız lise öğrencileri, köy okullarında çocuklar için eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunları sahneliyor.

Düzce'de kız lise öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, kendi imkanlarıyla hazırladıkları kostüm ve dekorlarla köy köy gezerek ilk ve anaokulu öğrencilerine eğlenceli ve eğitici oyunlar sahneliyor.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, yaklaşık 2 yıl önce alan şefi İclal Ünal öncülüğünde köy okullarındaki çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için harekete geçti.

Tiyatro grubu oluşturan 14 kız öğrenci, okulun atölyesinde kendi yazdıkları senaryolara uygun kostümler ve dekorlar hazırladı.

Her oyun için hazırladıkları farklı malzemelerle gittikleri köy okullarında ilgiyle karşılanan tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunlarla ilk ve anaokulu öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Dönüşümlü olarak 6 köy okulunda sağlıklı yaşam ve insani değerleri konu alan oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibi, çocukların hayal dünyasına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Tiyatronun öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi var"

İclal Ünal, AA muhabirine, köy okullarında oyunlar sahneleyen öğrencilerin güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Çocukların oyunları ilgiyle izlediğini belirten Ünal, "Gittiğimiz köy okullarında ilk defa tiyatroyla tanışan çocuklarımız var. Onlara 2 yıldır tiyatroyu olabildiğince tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ünal, tiyatro grubuna zaman zaman yeni katılımların olabildiğini dile getirerek, "Oyunları tamamen çocuk profiline uygun, kavram kazandırmaya, eğlendirmeye yönelik tasarlamaya çalışıyoruz. İçerikleri de öğrencilerimiz kendileri hazırlıyor. Çocukların sevdiği ve tanıdığı yüzler olsun ki tiyatroya daha sıcak yaklaşsınlar diye güncel çizgi film karakterlerini kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tiyatronun öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi olduğuna işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları da işin içine katmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz oyunlarını sergilerken buradaki çocukları da sahneye davet ediyor. Bu, onların dikkat süresini daha da yoğunlaştırıyor. Böylece sahnedeki odak noktasını daha yukarıya çıkarmış oluyoruz. Öğrencilerimiz bunları yaparken de olabildiğince çocukların öğrenmelerini kolaylaştıracak, bir davranışı öğretecek, bir tavsiyede bulunacak, akıllarına seneler sonra bile geldiğinde, 'Ben bunu buradan hatırlıyorum' diyebilecekleri ortam hazırlamaya çalışıyor. İlk sahneyi hazırlamak çok önemli. Seneler sonra belki bizi hatırlamayacaklar ama bu sahneyi hatırlayacaklar."

Ünal, tiyatro grubundaki öğrencilerin alan derslerinde gördükleri eğitimler sayesinde kostüm dikme ve dekor oluşturma konusunda tecrübeli olduklarını, meraklı ve istekli yapılarıyla çocukların gönlüne dokunduklarını sözlerine ekledi.

"Tiyatro çocuklara yeni dünyaların kapılarını açıyor"

12. sınıf öğrencisi Cansu Atay da tiyatro grubunda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinliklerin çocukları etkilediğini ve eğlendirdiğini biliyoruz. Kostümleri, sahneleri büyük emekle kendimiz hazırladık. Burada sahnelediğimiz oyunla belki de küçük bir çocuğun bazı şeyleri öğrenmesine yardımcı oluyoruz. Bu yüzden bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Grup üyesi Ecrin Şevval Aydın, tiyatronun çocuklara yeni dünyaların kapılarını açtığını belirterek, "Farklı kostümler yapıp farklı oyunlar sahneliyoruz. Çocukların eğlendiğini ve mutlu olduğunu görmek benim için çok önemli." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Düzce, Son Dakika

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
